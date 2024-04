Civitanova, incidente in via Alighieri: moto contro auto, grave centauro portato in eliambulanza a Torrette

CIVITANOVA - Violento schianto tra auto e moto in via Alighieri, motociclista finisce a Torrette. L'incidente è accaduto intorno alle 10.30 di questa mattina. Il centauro, rimasto sempre cosciente, è stato soccorso con l'eliambulanza e trasportato all'ospedale regionale a Torrette per le cure del caso.

Croce Verde sul posto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori della Croce Verde e la polizia locale per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione il giovane alla guida di una Ducati pare stesse percorrendo via Alighieri quando si è scontrato con un'auto che svoltava in via Fogazzaro. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi.