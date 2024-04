CIVITANOVA - Lo spaccio di droga è una truffa e lei tenta di incendiare il B&B: incastrata dai video. Aveva destato un certo allarme l'incendio scoppiato presso una struttura B&B di Civitanova Marche, quando era stato dato fuoco al prato sintetico ed in parte al portone d'ingresso di una palazzina della struttura ricettiva.

L'indagine della Polizia, anche attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, ha portato ad una giovane, residente nel fermano, incensurata, che, sentita dagli investigatori, ha ammesso le sue responsabilità.

La ragazza si sarebbe recata presso la struttura, dove alloggiavano due pregiudicati per reati inerenti gli stupefacenti, per accompagnare un amico ad acquistare droga. Sul posto però l'affare era sfumato rivelandosi una truffa, e la giovane avrebbe insistito per avere la restituzione del denaro già anticipato. Al diniego della controparte la stessa si allontanava e tornava con una tanica di benzina che versava sul prato e sul portone della palazzina, dando poi innesco al tutto con un accendino. Il piccolo incendio veniva immediatamente spento dai condomini.