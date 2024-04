Camerano, schianto tra un'auto ed una moto: il centauro 40enne finisce nella scarpata

CAMERANO - Attimi di paura questa mattina a Camerano per un incidente che ha coinvolto una vettura e una moto. L'allarme è scattato attorno alle 8. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 40 anni. Dopo lo schianto con una Volkswagen Polo è finito sull'asfalto, mentre la moto è carambolata nella vegetazione a bordo della carreggiata, scivolando nel dirupo. Il 40enne è stato soccorso dalla Croce Gialla di Camerano e trasportato al pronto soccorso di Torrette. Sul posto anche il personale dell'automedica del 118. Il ferito non è in pericolo di vita.