ANCONA Stava con la fidanzata nei tavolini di piazza del Papa quando, stando alla ricostruzione accusatoria, era stato circondato e pestato da un gruppo di albanesi. Sette contro uno per uno scenario di violenza fatto di pugni, calci e insulti. Il ragazzo aggredito, un calciatore dilettante di 24 anni, era finito al pronto soccorso di Torrette con il naso fratturato e una prognosi iniziale di 25 giorni. L’aggressione risale alla notte del 14 giugno del 2020.



Le posizioni

A quattro anni dai fatti, ieri mattina si è aperto il procedimento nei confronti dei sette ragazzi, tutti di origine albanese e accusati di lesioni personali in concorso. Hanno tra i 24 e i 28 anni e alcuni dimorano fuori regione. Le posizioni si sono divise: due hanno chiesto di poter accedere a un percorso di messa alla prova. Tre hanno avuto il benestare del giudice per la giustizia riparativa: risarciranno il danno patito dalla vittima. Gli ultimi due imputati, invece, affronteranno il dibattimento. Il processo è stato rinviato all’11 luglio quando verranno valute le proposte per la messa alla prova e sentiti i primi testimoni, tra cui anche il giovane calciatore, che si è costituito parte civile con l’avvocato Laura Sorgentoni. I sette finiti in tribunale erano stati tutti identificati dai carabinieri del Norm, le cui indagini erano partite dopo la denuncia sporta dalla vittima. Il ragazzo aveva raccontato di essere stato accerchiato e aggredito senza motivo dal gruppo di albanesi, che non conosceva. Al momento dell’aggressione si trovava in un bar di piazza del Papa assieme alla fidanzata e alcuni amici.

La gelosia

Stando a quanto emerso all’epoca dei fatti, pare che la violenza fosse scattata per motivi di gelosia nei confronti della ragazza con cui uno del branco aveva avuto un flirt e nuova fidanzata del calciatore. Tutti elementi, ovviamente, di cui si dovrà discutere in aula. Tra i difensori, ci sono gli avvocati Fatmir Cela, Giacomo Girombelli e Cristina Carioli.