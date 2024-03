Camerano, una macchina si ribalta e finisce nel fosso: grande paura tra i passanti

CAMERANO I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 17 per un incidente stradale avvenuto a Camerano lungo la Sp2.

LEGGI ANCHE: Guasto sulla linea Ancona-Bologna: treni in tilt. Ritardi fino a 90 minuti

Due auto coinvolte

Due le auto coinvolte di cui una è uscita di strada ribaltando nel terreno sottostante. La squadra dei pompieri ha estratto la persona dall'auto ribaltata, in collaborazione con il personale del 118, e messo in sicurezza I veicoli coinvolti. Sul posto la polizia locale per i rilievi.