CAMERANO - Una scomparsa che ha colpito al cuore tutto il paese. Enorme dolore a Camerano per la morte del 14enne Ionut "Ion" Spatari. Una scomparsa che ha lasciato attonita la comunità per la perdita di questo suo figlio ormai adottato, di origini moldave, strappato alla vita da una terribile malattia degenerativa. Ionut era arrivato a Camerano 4 anni fa con la famiglia per raggiungere la nonna Tania e per curarsi.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Colto da malore in casa, il padre lo trova morto nella camera da letto

Lo sconforto

Qui ha lasciato un ricordo indelebile in quanti lo hanno conosciuto. Parenti, amici e compagni di scuola lo ricordano soprattutto per il suo dolce sorriso. Era costretto a convivere con le sofferenze della malattia, ma non ha mai perso la felicità e l’amore per la vita, nonostante le dure prove che la vita stessa gli presentava. Lascia la mamma Veronica e il papà Vasil, autotrasportatore, che gli aveva trasmesso la passione per i camion. Originari di Chisinau, in Moldavia, lo hanno sempre seguito, curato e amato profondamente, cercando appunto di alleviare le sue sofferenze.

Toccante il ricorso della sua maestra, Giulia Ottaviani: «La perdita di Ion è un dolore fortissimo - afferma con il cuore in tumulto-. Nonostante la malattia, è stato un esempio di positività e dolcezza per tutti, docenti e compagni. È stato capace di integrarsi e di farsi volere bene da tutti. Il suo coraggio e la sua voglia di vivere rimarrà sempre scolpita nelle menti e nei cuori di chi lo ha conosciuto».

Ma è tutta Camerano che si stringe attorno alla famiglia del ragazzo e alla comunità di origine moldava, la più numerosa del paese, virtuoso esempio di integrazione. E Ion, nonostante la giovane età, ne era già un grande rappresentante. I funerali si svolgeranno questa mattina alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale di Camerano, dove saranno in tanti quelli che vorranno rendergli l’ultimo saluto e stringersi attorno alla famiglia e a tutta la comunità moldava.