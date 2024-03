Camerano, il caso della targa Maratti fa discutere: lo storico Burattini chiede di spostarla per via di alcuni studi recenti

CAMERANO Si sta molto parlando in questi giorni a Camerano sulla targa apposta nel 2013 (a 300 anni dalla morte) dall'allora Consulta della Cultura nella casa in centro a Camerano in cui abitò, per due anni, Carlo Maratti fanciullo, prima di andare a Roma. Oggi nuove ricerche e studi dello storico Franco Burattini hanno evidenziato che la vera casa del Maratti non era quella di Via Garibaldi in quanto costruita nel 1800, successiva di molto al periodo marattiano. Lo storico ha chiesto ufficialmente alla Amministrazione di spostare la targa a Palazzo Mancinforte (in luogo del quale al tempo del Maratti vi erano alcune piccole case private).

Le valutazioni

L'Amministrazione sta però prendendosi del tempo per valutare meglio la situazione, per una serie di motivi. Infatti secondo Burattini la casa giovanile del Maratti si dovrebbe trovare di fronte ed a pochi metri da quella indicata attualmente e pertanto, più che di falso storico, si dovrebbe parlare di imprecisione.

Inoltre non si ha certezza del punto preciso di Palazzo Mancinforte ove fosse ubicata veramente. Sull’argomento abbiamo sentito l'assessore alla Cultura dott.ssa Barbara Mori: «Prendiamo atto della richiesta e degli studi di Burattini –afferma - ma vorremmo valutarla attentamente coinvolgendo tutti i soggetti che hanno partecipato alla realizzazione e installazione della stessa, magari organizzando un incontro pubblico sull'argomento». Ricordiamo che l’apposizione della targa, a suo tempo, venne promossa, oltre che dallo stesso Comune di Camerano, anche dalla Confartigianato di Ancona, e dalla Pro Loco di Camerano e realizzata da Perucci Marmi. Carlo Maratti, nativo di Camerano, è stata una figura centrale della pittura romana ed italiana della seconda metà del Seicento. Il prossimo anno, in occasione dei 400 anni dalla nascita, verranno promosse diverse iniziative anche a livello nazionale fra Ancona, Camerano, Roma ed Ascoli Piceno.