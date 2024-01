Incendio a Camerano, auto va a fuoco nel garage sotterraneo dell'Ikea: scatta l'evacuazione di clienti e dipendenti, tre intossicati portati in ospedale

CAMERANO – Incendio all'Ikea, paura e tre intossicati. Un'auto va a fuoco nel garage sotterraneo, scattano le procedure di evacuazione all'Ikea. È successo attorno alle 15.30. Una densa nube nera è stata vista uscire dall'area dei parcheggi interrati e subito è scattata l'emergenza.

Stabile evacuato a scopo precauzionale

Nel centro commerciale di Camerano, dopo le segnalazioni al 112, sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Ancona e Osimo, insieme all'autobotte. A scopo precauzionale, la direzione ha disposto l'evacuazione dello stabile: clienti e dipendenti sono stati invitati a portarsi all'esterno, mentre i pompieri raggiungevano il punto dell'incendio. Per cause da accertare, un'auto ha preso improvvisamente fuoco: il rogo è stato spento e la situazione è stata prontamente messa in sicurezza. Tre persone sono state portate all'ospedale per intossicazioni: 2 dipendenti e una guardia giurata. Ora l'emergenza è rientrata.