POLVERIGI - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle 4:30 a Polverigi, in via Ripe, per l’incendio di un annesso adibito a legnaia adiacente ad un box auto. Coinvolti nell’incendio anche un’autovettura ed uno scooter che erano all’interno del box.

Le squadre di Osimo e Ancona, con due autobotti, hanno spento il fuoco con l’ausilio di liquido schiumogeno e messo in sicurezza l’intera zona dell’intervento. Nessuna persona coinvolta