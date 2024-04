Incendio a Civitanova nel cortile di una casa: due autobotti per domare le fiamme alzate dal vento. Le foto

CIVITANOVA - I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 16 in via Regina Margherita a Civitanova Marche per l'incendio di un annesso abitativo. In fiamme i materiali presenti nel cortile dell’abitazione. Il fuoco, complice il forte vento, si è alzato fino a lambire il tetto.

Il supporto di Macerata

La squadra dei Vigili del Fuoco cittadina è intervenuta con due autobotti, con il supporto del personale di Macerata con l'autoscala, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area interessata dall’incendio. Nessuna persona coinvolta.