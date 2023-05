Incendio in una scuola abbandonata ad Ascoli, i vigili del fuoco domano le fiamme con due autobotti

ASCOLI - I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti alle 17.45 per un incendio divampato da materiali all'interno di un edifico scolastico attualmente non utilizzato in via Lungo Castellano ad Ascoli Piceno.

Prende fuoco un bidone con il solvente, la fiammata investe il tipografo di Castelfidardo: a Torrette con gravi ustioni

La squadra dei vigili del fuoco è prontamente intervenuta dalla sede centrale con l’ausilio di due autobotti ed ha spento l’incendio evitando che coinvolgesse l’intero edificio. Non risultano persone coinvolte dall’incendio.

Sul posto anche la Polizia locale e i Carabinieri.