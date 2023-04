Fiamme dallo scantinato di una palazzina: evacaute sedici famiglie, un bambino in ospedale

PORDENONE - Un incendio è scoppiato ieri sera, sabato 29 aprile, in una palazzina di via viale Grigoletti al civico 92. Evacuate sedici famiglie. Un bambino è stato soccorso per avere respirato le esalazioni tossiche.

È stato trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, precauzionalmente, in codice verde.

L'equipaggio dell'ambulanza ha controllato sul posto alcune persone rimaste coinvolte nell'incendio che non hanno avuto bisogno di ospedalizzazione.

L'incendio si è attivato nel piano scantinato della palazzina di 5 piani. Sul posto sono sopraggiunti 3 automezzi, con altrettante squadre, e il tecnico di guardia. Al momento è stato completato lo spegnimento delle fiamme, ma il denso fumo che ha interessato le scale ha imposto evacuazione dell'intero stabile.

Le operazioni si sono chiuse alle 23.40 circa, con il rientro dell'ultima squadra dei vigili del fuoco. Delle 16 famiglie evacuate (18 erano gli appartamenti) 11 sono rientrate, 4 hanno trovato temporaneamente collocazione presso parenti e amici ed una è stata collocata, sempre temporaneamente, in un albergo cittadino per interessamento diretto del sindaco di Pordenone. Tutto è avvenuto in diretto coordinamento con la Prefettura.