Mondolfo, incendio in un appartamento: paura per i presenti. Sul posto i Vigili del fuoco

MONDOLFO- I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina (30 aprile) in via Saturno a Mondolfo per spegnere l'incendio di un appartamento.

L'intervento

Sul posto è interventua la squadra dei pompieri di Fano che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area interessata. Non si segnalano persone coinvolte nonostante il grande spavento.