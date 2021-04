I parametri dell'acqua a Sirolo tornati nei limiti, revocato il divieto di utilizzo per uso potabile

SIROLO - Revocata l'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua potabile ad uso alimentare. Lo ha reso noto il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella, sul suo profilo social. «Tutti i valori dei parametri microbiologici indagati sono nei limiti della norma, in tutti i campioni effettuati il 31 marzo 2021», ha aggiunto il sindaco.

Il divieto, scattato nella mattinata del primo aprile, aveva coinvolto i residenti dell’area compresa tra piazza Gigli, via Sanzio, Giulietti, Puccini, Cilea e Vivaldi, tutte le vie entro le mura storiche, nonché vie Grilli, Pascoli, Canaletti, Gaudenti e S. Francesco fino all’incrocio con via Marconi (esclusa). Tutti ora potranno tornare ad utilizzare l'acqua dell'acquedotto per uso alimentare.

