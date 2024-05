MATELICA Paura per una ragazzina di 13 anni che ieri mattina si è persa in un bosco ai piedi del Monte San Vicino. Dopo poco più di un’ora la ragazzina è stata ritrovata per il sospiro di sollievo di tutti: era spaventata ma per fortuna stava bene. Si è conclusa con il lieto fine al disavventura della 13enne che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la comunità. La famiglia, residente a Chiaravalle, approfittando della bella giornata, si era recata nell’entroterra maceratese per trascorrere una mattinata all’aperto, fermandosi su un prato vicino a uno dei sentieri che portano alla croce del Monte San Vicino.

La ricostruzione

Ad un certo punto la tredicenne si è allontanata per fare una passeggiata e ha preso un sentiero all’interno della boscaglia. I genitori non vedendola rientrare si sono subito preoccupati e hanno iniziato a cercarla allertando anche i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco dei distaccamenti Apiro e di Camerino, i carabinieri forestali e una squadra del Soccorso alpino. In azione anche un elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Arezzo, che ha sorvolato tutta la zona.

La svolta

Dopo circa un’ora, con la preoccupazione che aumentava con il passare dei minuti, finalmente la ragazzina è stata ritrovata dai vigili del fuoco del distaccamento di Apiro. L’allarme è stato dato alle 11,20 e il ritrovamento è avvenuto alle 12,35. La ragazzina una volta dentro la boscaglia, dopo diversi metri, aveva perso l’orientamento e non era riuscita a riprendere la via per ritornare dai suoi genitori. Poi come detto è stata raggiunta dai pompieri. Una vera e propria mobilitazione, a cui ha preso parte anche l’Arma dei carabinieri, per le ricerche della tredicenne. Alla fine tutto si è risolto per il meglio. Ma grande è stato lo spavento sia per la ragazzina che per i suoi genitori.