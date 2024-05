SENIGALLIA Finti part-time per gli stagionali che lavorano a tempo pieno e vengono pagati per la metà delle ore in nero. Camerieri, addette alle pulizie e lavapiatti alcune delle professioni sottopagate. La denuncia arriva dalla Cisl che segnala come a subire queste condizioni siano soprattutto giovani e donne. Da pochi giorni si è celebrata la festa dei lavoratori ma quanti hanno avuto davvero un motivo per festeggiare? Se lo chiede Giovanni Giovanelli, referente Cisl Senigallia.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Il rebus dell’estate: camerieri e cuochi ancora introvabili in tutta la provincia

Le segnalazioni

«Continuano a giungere presso il nostro ufficio segnalazioni di part-time che camuffano lavoro a tempo pieno – spiega Giovanelli -, mancato riconoscimento degli istituti contrattuali, come straordinario e maggiorazioni, contratti di lavoro firmati dopo il periodo di prova e retribuzioni a parità di mansioni inferiori per le donne e per i giovani. Servono controlli perché non parliamo di casi isolati». Spesso non denunciano i datori di lavoro per il timore di non essere richiamati e perdere l’occupazione, seppur precaria. «Abbiamo avuto un caso di un lavoratore con un contratto part-time di 30 ore settimanali – aggiunge il sindacalista – per un totale di 120 ore ma ne aveva lavorate effettivamente 246. La differenza è stata pagata in nero. Se il lavoratore non vuole noi non possiamo fare segnalazioni ma sono troppi i casi che stiamo registrando nel momento in cui si rivolgono presso i nostri uffici per il classico controllo delle buste paghe». Ad accettare queste condizioni sono soprattutto giovani e donne. «Molte donne segnalano che rispetto ad un contratto part-time non richiesto – aggiunge – effettuano lavoro supplementare arrivando all’orario pieno, per non parlare di chi lavora nella logistica e consegna dei pacchi che supera tranquillamente le ore contrattuali». Stagionali e non solo quindi. «E’ questo il modello dell’occupazione per i lavoratori del territorio di Senigallia? - si chiede Giovanelli -. La Cisl di Senigallia ritiene che sia giunto il momento di innalzare la qualità dell’occupazione e delle retribuzioni: occorre programmare pianificare le scelte economiche produttive di questo territorio integrando innovazione tecnologica, qualificazione del turismo, potenziamento delle filiere del terziario avanzato. Siamo convinti ed è questo il cambio di paradigma necessario, che serva superare i localismi e sottoscrivere un patto per l’occupazione di qualità».

I fattori

Potenziamento del trasporto pubblico locale, conciliazione tempi di vita e di lavoro, rafforzamento dell’offerta abitativa a prezzi calmierati per giovani coppie e lavoratori, potenziamento dei servizi per le famiglie, integrazione del welfare pubblico con quello aziendale sono per la Cisl alcuni dei principali fattori che accresceranno l’attrattività del territorio e favoriranno l’innalzamento delle retribuzioni e il superamento del lavoro sottopagato. Nei prossimi giorni la Cisl di Senigallia avvierà una serie di iniziative e una incisiva campagna di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai giovani, per informarli sulle condizioni indispensabili per lavorare in regola, in sicurezza e per rifiutare proposte lavorative sottopagate e in nero.