Cantina di un'abitazione in fiamme a Camerano, il proprietario dello stabile inala il fumo

CAMERANO - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle ore 15 a Camerano per l'incendio di una pertinenza di un'abitazione. Sul posto le squadre di Osimo e Ancona hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area interessata. Il proprietario dello stabile ha cercato di spegnere l'incendio inalando fumo e per questo è stata soccorsa dal 118.