ANCONA - Nei vari siti viene dipinta come un’area di sosta gratuita per camper e roulotte a pochi chilometri dal centro, peraltro ben servita dai mezzi pubblici: in poche parole un posto ideale dove sostare, magari in attesa di imbarcarsi al porto. Un’area descritta come silenziosa, dove non mancano i servizi, con un parco a pochi metri, luogo ideale per famiglie con bambini al seguito.

Si tratta dell’area sosta gratuita che si trova a Posatora, proprio di fronte al parco Belvedere, non distante dagli impianti del Cus, da non confondere con quella che si trova sopra il centro ambiente, sempre a Posatora.

La realtà

Ma la realtà come spesso accade è ben diversa da quella che viene raccontata nei vari siti on line. I servizi ci sono così come il parco con i giochi riservati ai bambini. Quello che purtroppo manca è la manutenzione di questo spazio destinato ad accogliere camper e roulotte. Da queste parti il degrado e l’abbandono sono praticamente di casa. Non c’è angolo di questa zona che non sia invaso dai rifiuti, anche per il fatto che alcuni vagabondi vivono in maniera perenne all’interno di camper e roulotte fatiscenti, come veri e propri nomadi. Ci sono perfino cucce e casette in plastica che ospitano una colonia di gatti, alcuni dei quali almeno dall’apparenza non godono di ottima salute. Animali randagi che spesso sono costretti a condividere il territorio con una colonia di ratti attirati in questa zona da avanzi di cibo e dai tanti contenitori utilizzati per dare loro da mangiare. Nel piazzale Anconambiente ha posizionato anche dei contenitori per il conferimento della frazione organica, della plastica e dell’indifferenziata. Oltre la siepe che delimita l’area riservata alla sosta dei camper ci sono decine di buste dell’immondizia così come non mancano furgoni in sosta ma anche vetture. Non tutta l’area in questione attualmente può essere utilizzata. Una parte del parcheggio riservato a camper e roulotte in genere è andata incontro ad un cedimento strutturale con il Comune che tempo addietro, in attesa di sistemare la zona, ha provveduto al posizionamento di una transenna in legno. Parcheggiare da queste parti è praticamente impossibile. Un’area, quella di Posatora, dove in passato si sono registrati anche dei furti con tanto di portiere forzate e vetri rotti su camper e roulotte. Danneggiamenti e piccoli colpi non sempre denunciati, spesso a carico di mezzi fermi da anni che a Posatora di certo non mancano.