L'auto taglia la strada all'autobus, la frenata fa volare a terra 5 passeggeri: paura al Pinocchio, i feriti portati a Torrette

ANCONA – Una brusca frenata dell'autista, dovuta a un automobilista che gli ha tagliato la strada, ha provocato la caduta e il ferimento di 5 passeggeri a bordo di un autobus. È successo questa mattina al Pinocchio.

Portati a Torrette per accertamenti

Il conducente della Conerobus si apprestava a raggiungere la fermata quando la manovra di un'auto lo ha costretto ad inchiodare per evitare l'incidente. Cinque passeggeri che erano in piedi perché si apprestavano a scendere dal mezzo pubblico sono caduti. Feriti in modo non grave, sono stati tutti portati all'ospedale di Torrette per accertamenti. Illeso, invece, l'autista. Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118 e la Croce Gialla di Camerano, oltre alla polizia locale per i rilievi.