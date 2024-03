ANCONA - Sull’autobus senza biglietto, hanno scatenato il caos pur di non pagare. Uno non voleva mostrare i documenti ai controllori. L’altro, uno studente non ancora maggiorenne, ha tentato di aprire la porta d’emergenza e scappare. Alla fine entrambi sono stati fermati e identificati dalle forze dell’ordine: sono stati multati e ora rischiano la denuncia.

I fatti

Avrebbero fatto meglio ad acquistare il biglietto, i furbetti del bus. Perché adesso si troveranno a dover pagare una sanzione da 54 euro a testa. I due interventi sono avvenuti nell’arco di un paio d’ore, ieri mattina. Il primo, al capolinea di piazza Ugo Bassi dove un verificatore di Conerobus si è visto costretto a contattare il 112 perché un passeggero di circa 40 anni, sorpreso a bordo del 44 senza il titolo di viaggio, si è mostrato ostile e aggressivo nel momento in cui gli sono stati chiesti i documenti. Non voleva esibirli, si è messo a gridare e ad ostacolare il controllore che intendeva redigere il verbale. Alla fine sono stati chiamati i carabinieri che hanno provveduto a riportare la calma in piazza Ugo Bassi, dove al bailamme hanno assistito diverse persone. L’uomo è stato identificato e multato: non è escluso che ora scatti una denuncia.

Poco dopo, una seconda emergenza è scattata al capolinea di Tavernelle dove uno studente di 17 anni, alla vista del controllore, ha tentato di aprire la porta d’emergenza per scappare, dal momento che non aveva acquistato il biglietto. Il giovane è stato bloccato, ma a fatica perché aveva perso il controllo: si è reso necessario, infatti, l’intervento della polizia, sopraggiunta con tre volanti. Alla fine, anche il 17enne ha ricevuto una multa da 54 euro e ora la polizia sta valutando l’eventuale denuncia penale. I due interventi si inseriscono nell’ambito del rafforzamento dei controlli disposto dalla Conerobus, con il presidente Italo D’Angelo, proprio per contrastare il fenomeno degli scrocconi del viaggio: nell’arco di un mese, da quando è scattato il giro di vite, sono stati multati oltre mille furbetti.