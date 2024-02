Macerata, prima il fumo e poi le fiamme: paura sull'autobus per studenti semidistrutto dal fuoco

MACERATA - Prima il fumo, poi le fiamme che avvolgono la parte posteriore dell'autobus: il conducente mantiene il sangue freddo, accosta e fa scendere gli studenti, prima che l'incendio avvolga il mezzo.

Paura questa mattina a Macerata, intorno alle 7.15, per un incendio che si è sviluppato su un autobus Apm alimentato a metano. L'autista del mezzo, che stava svoltando da via Spalato a via Cassiano da Fabriano, ha notato il fumo che usciva dal mezzo ed immediatamente ha accostato, invitando a scendere subito i tre studenti che erano a bordo. Appena prima che le fiamme avvolgessero il retrotreno del bus. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio, e della polizia locale. Per fortuna nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze.