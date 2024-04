Stroncato da un malore a 43 anni Alfonso Iovane volontario della Protezione civile

POTENZA PICENA - E' stato stroncato da un malore nella notte Alfonso Iovane, 43 anni, volontario della Protezione civile di Potenza Picena. "Questa notte è venuto a mancare il nostro amico e collega Alfonso Iovane - scrive l'associazione -. Un ragazzo sempre gentile e mai una parola fuori posto, non ci sono parole per esprimere il nostro dolore. Ci stringiamo alla sua compagna e alla sua famiglia in questo momento di grandissimo dolore ". Il funerale non è ancora stato fissato.

L’Amministrazione comunale di Potenza Picena si unisce al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Alfonso Iovane, volontario dal 2017 nel gruppo comunale di Protezione civile. Con immensa gratitudine per l’attività svolta a favore della collettività.