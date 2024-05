TREIA Il centrodestra “molla” l’esponente meloniano Andrea Mozzoni e candida a sindaco il geologo Piero Farabollini, 64 anni, già commissario alla ricostruzione post sisma dall’ottobre del 2018 fino al febbraio del 2020 su indicazione del Movimento Cinque Stelle. Farabollini è docente di Geomorfologia all’Università di Camerino. Farabollini è stato referente scientifico per il Cnr, nell’ambito dello Studio geologico e morfostrutturale delle faglie attive e capaci ricadenti nei Comuni della Regione Marche. Il colpo di scena è maturato a sorpresa dopo una serie di incontri e sembra aver visto tra i protagonisti alcuni imprenditori del settore dell’arredamento e alcuni esponenti della Lega che devono aver trovato evidentemente anche l’appoggio dei vertici provinciali di Fratelli d’Italia a scapito appunto del consigliere provinciale e comunale Andrea Mozzoni.

La posizione

Silenzio assoluto da parte del consigliere Andrea Mozzoni e resta dunque da verificare la presentazione della lista per verificare se lo stesso sarà disponibile a candidarsi come consigliere comunale. Partita dunque definita nel centrodestra mentre sull’altro fronte la questione si era già definita con l’indicazione del sindaco storico Franco Capponi. L’ufficialità era emersa nel corso di una assemblea alla quale avevano partecipato assessori e consiglieri che hanno sottolineato «la necessità di garantire continuità all’enorme lavoro messo in atto in questi anni per completare un programma di opere pubbliche con oltre 100 milioni di finanziamenti. Treia è uno dei Comuni che è riuscito a raggiungere i risultati migliori in ottica di ricostruzione post sisma». La posizione del sindaco Franco Capponi: «Il nuovo progetto fa ben sperare per i prossimi anni nei quali tra le priorità per il futuro ci sono senza dubbio sanità e sociale. Sono passati 5 anni di intensissima attività amministrativa, con sfide importanti, spesso inaspettate, ma che abbiamo superato, tutti insieme».

L’attività

«I nostri progetti si sono quadruplicati - ha sottolineato Capponi - riuscendo a realizzare e avviare opere per oltre 100 milioni di euro. Investimenti, ricostruzione, assistenzialismo, sport, l’eccellenza del bike, iniziative culturali, sociosanitarie, sicurezza e prevenzione descrivono il fulcro della nostra azione amministrativa di essere vicino ai più fragili. Sono sinceramente, ma credo che possiamo esserlo tutti, soddisfatto e fiero di quanto è stato fatto, non solo in opere pubbliche, ma nei tanti progetti che guardano al futuro dei nostri territori, alle persone, con una particolare attenzione alle future generazioni e alle persone anziane».