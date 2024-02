Pesaro, Ricci dà la carica, ma intanto Marco Lanzi annuncia su Facebook: «Sono io il candidato del centrodestra»

PESARO - Vento propizio dalla Sardegna che Matteo Ricci commenta con l’immancabile tempismo: «Uniti si vince. Complimenti a Todde e a tutta la coalizione progressista. In #Sardegna prima vera sconfitta di Meloni, arrogante e presuntuosa nel forzare la scelta di un candidato perdente. Ora al lavoro, insieme e senza divisioni, per vincere anche in Abruzzo». Così Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro. Sceglie Twitter, poi sale in bicicletta e si dirige in Comune. Sui tempi rassicura:«La discussione - aggiunge Ricci - è stata condizionata dall’ipotesi del terzo mandato e prima di adottare decisioni sul candidato è stato corretto attendere di capire quali sarebbero state le regole del gioco. Nelle prossime settimane il confronto sarà concluso e avremo il nome del candidato. L’obiettivo è tenere unito il centrosinistra e il mio auspicio è che nel Pd prevalga questo intento e il coinvolgimento di tutti gli alleati anche nella scelta del candidato».

