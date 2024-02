FANO C’è tempo fino al prossimo 8 marzo per votare i progetti che sono stati segnalati al Comune per essere finanziati dal bilancio partecipato. Dopo una prima selezione, quelli ammessi al voto, che può essere espresso sul sito dell’ente pubblico, sono 14. Dal quartiere del Vallato è giunta la proposta dall’associazione Pegaso Green di riqualificare le aree verdi di via Ranuzzi con la posa in opera di nuove panchine, tavolini, cestini porta rifiuti, cartelli segnaletici per un costo totale di 8.070 euro.

Le istanze

Un investimento di 30.000 euro invece è richiesto in centro storico per la trasformazione di un appartamento di proprietà comunale a palazzo Gabuccini (ex ufficio sport) in locali per l’utenza della fragilità psichica. Gli anziani del club del Fico, storica assiaciazione del Porto, hanno chiesto che nei giardini di via Nazario Sauro di fronte al faro sia installato un tavolo con panchine incorporate per una spesa di 600 euro.

Il progetto numero 4 proviene da Bellocchi, da dove si chiede di realizzare una nuova staccionata che delimiti piazza Bambini del mondo, dove nel mese di agosto si svolge il “Paese dei Balocchi”. Stima dei costi 14.300 euro. Ancora dal Vallato giunge la richiesta di ricostruire lo stagno di casa Archilei, sistemare parzialmente la recinzione e sostituire la vecchia cartellonistica per una somma di 10.000 euro. A Ponte Sasso si chiede di implementare il numero di videocamere.

I punti da controllare

I punti da controllare sono: la strada statale Adriatica sia a Sud che a Nord all’ingresso della frazione e l’incrocio tra via Lago Maggiore e la strada di Mezzo. Costo 49.800.40 euro. Dall’istituto Torelli è giunta la richiesta di qualificare i giardini della Rocca malatestiana creando una connessione con i vicini giardini “Biancheria e Morelli” per un investimento di 15.900 euro. Sant’Orso chiede di piantare alberi ombrosi nel parcheggio vicino al casello autostradale, spesa massima 1.400 euro.

Nuovi alberi vengono richiesti anche dal progetto “Facciamo ombra” nei parcheggi di via Soncino, via del Poggio, via delle Ancore e via delle Nasse per un importo di 23.233,44 euro. L’associazione La Figurina di Roncosambaccio ha chiesto la disponibilità di uno schermo per la visione di film, documentari, conferenze spettacoli per 4.260 euro. Nominato “Uno schermo sotto casa” il progetto darebbe maggior impulso alla coesione della popolazione locale aumentando notevolmente la socialità in tale frazione periferica dove i servizi pubblici sono quasi assenti.

Il parco da sistemare

Dal Poderino invece è giunta la richiesta di risistemare il parco delle Rose (35.000 euro) con la posa in opera di una nuova recinzione, il rifacimento del fondo e la fornitura di nuovi arredi; da Carignano la mappatura dei sentieri per 6.722,20 euro e da Centinarola la riqualificazione di via dei Pozzetti per 16.050 euro. La proposta di questo progetto ricalca l’idea lanciata in passato dai bambini della locale scuola elementare: sentieri naturalistici, percorsi salute e itinerari culturali.