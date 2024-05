RECANATI Sottoscritto, da tutti i rappresentanti delle liste che hanno scelto di sostenere la candidatura di Emanuele Pepa a sindaco di Recanati, il programma degli impegni che intendono portare avanti nei prossimi cinque anni se saranno alla guida della città. «Un programma - annunciano - incentrato sulla tutela della vita e della famiglia, dell’ambiente e della solidarietà perché Recanati sia una città accogliente, pulita, sicura, viva ed ambiziosa e perché sia perseguito il suo sviluppo sostenibile con una gestione efficiente ed attenta delle risorse per rispondere alla domanda crescente di più servizi, più sicurezza, maggiore solidarietà».

I punti

Sono dieci i punti programmatici sui quali la coalizione si è trovata pienamente d’accordo per il futuro di Recanati: «dalla viabilità alla manutenzione delle strade, dalla scarsa sicurezza alla carenza di servizi sociali e sanitari, dai trasporti alle scuole, un centro storico sempre più vuoto alle periferie sempre più abbandonate. La famiglia - spiegano i sostenitori del candidato di centrodestra - sarà al centro dell’azione amministrativa con il potenziamento degli asili nido, dei servizi post scuola e di animazione estiva e con aiuti a chi si trova in difficoltà e alle neo mamme. Non mancano le idee per giovani e anziani, dalla scuola allo sport, dalla sanità alle strutture di cura e ricovero, da più servizi sociali, perché nessuno si senta solo ed abbandonato, ai progetti per il lavoro, la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del territorio».

Il rilancio

Recanati è città della cultura e da qui, secondo il gruppo di Pepa, si deve partire per il suo rilancio «con la valorizzazione del suo patrimonio e la creazione di eventi di ampio richiamo, la promozione della lettura e della musica, maggiori servizi per il turista, ad iniziare dalle strutture di accoglienza, più attenzione al suo decoro e ai suoi luoghi del cuore». C’è spazio anche per i grandi progetti: «Il recupero dell’ex Clarisse a Castelnuovo, la realizzazione di una bretella per liberare la zona dello stadio dall’assedio del traffico in occasione di eventi sportivi e per garantire una migliore viabilità esterna per la città, la realizzazione di una rampa attrezzata lungo la scalinata Broglio d’Ajano, la rivitalizzazione del centro storico e la valorizzazione dell’artigianato».

L’impegno

Un impegno «solenne», infine, è stato sottoscritto da tutti i responsabili dei gruppi politici della coalizione: «quello della piena trasparenza dell’attività amministrativa e del costante dialogo con i cittadini». «Noi ci saremo e risponderemo alle vostre richieste – ha voluto sottolineare il candidato sindaco Emanuele Pepa -. Questo sarà l’impegno prioritario mio e dell’intera amministrazione e su questo chiediamo ai recanatesi un atto di fiducia».