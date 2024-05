MACERATA Cinque storie di sofferenza e rinascita nel segno di testimonianze di straordinaria quotidianità di chi ha affrontato con coraggio la fibrosi cistica per avere una vita normale. “Heroes-Storie di rinascita” torna nel suo terzo appuntamento il prossimo 18 maggio alle ore 21 al teatro Lauro Rossi che si presenta già sold out.

L’evento

L’evento benefico è stato presentato dal vicesindaco Francesca D’Alessandro e dall’assessore al Turismo Riccardo Sacchi insieme agli ideatori Laura Baldoni, vice presidente Lifc Marche Odv e Rinaldo Feroce organizzatore di Heroes, Pierpaolo Verdenelli di Fondazione Mediolanum e Marco Montecchia del gruppo musicale Mothra che accompagnerà live a teatro lo storytelling della serata presentata da Matteo Pasquali. I proventi di questa serata, patrocinata dal Comune di Macerata, dalla Provincia, dall’Università degli Studi e dal Consiglio Regionale delle Marche, vengono interamente devoluti alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche e per l’occasione serviranno per l’acquisto di un’apparecchiatura da destinare ai malati di fibrosi cistica presso l’ospedale regionale Torrette di Ancona. «L’obiettivo che vogliamo conseguire con questa raccolta di fondi – ha detto Laura Baldoni - è quello di acquistare una nuova apparecchiatura da destinare all’ospedale Torrette: si tratta di un moderno “test del sudore” per diagnosi più mirate che interessano i bambini che sono affetti da fibrosi cistica ma in generale sarà utilizzata anche nella farmacovigilanza di tutti i pazienti marchigiani che sono in cura per la fibrosi cistica presso l’ospedale regionale. Oltre all’incasso della serata a teatro, grazie alla generosità mostrata da Fondazione Mediolanum che raddoppierà la cifra dell’incasso sino ad un massimo di 5mila euro, riusciremo a donare questa nuova apparecchiatura al nosocomio marchigiano».

Viaggio interiore

Heroes è un viaggio interiore che tocca l’anima e infonde una poderosa iniezione di fiducia nel potenziale umano. A questa terza edizione parteciperanno Marco Fornaro, Valentina Mastroianni, Luciana Do Carmo, Luca Trapanese e Andrea De Beni. «Il terzo anno è nel segno della maturità di Heroes -ha ribadito Rinaldo Feroce- un’iniziativa che ha travalicato i confini cittadini. Basti dire che in appena quattro giorni dall’inizio della vendita dei biglietti questi sono andati praticamente esauriti. Segno che abbiamo colto nel segno mettendo in piedi questo evento che viene apprezzato dal pubblico. Heroes sta crescendo e continuando su questa strada non è detto che in futuro non si possa ambire a spostare questa serata dal Lauro Rossi all’Arena Sferisterio». Su questo aspetto è intervenuta anche Francesca D’Alessandro. «Non escludo che ci si possa pensare in futuro per dare ad una platea ancor più vasta l’occasione di partecipare alla serata –ha detto la vice sindaca- facendo prima un’attenta valutazione di cosa comporta questo eventuale spostamento. Ma noi siamo aperti a valutarlo assieme agli organizzatori».