SAN SEVERINO Era uscito di casa di prima mattina e non aveva fatto ritorno, allarmando i familiari. Purtroppo, è stato ritrovato senza vita. Tragedia a San Severino nella giornata di ieri. Un uomo di 82 anni, del posto, era scomparso dalla sua abitazione e subito erano partite le ricerche visto l’età avanzata dell’uomo e il mancato ritorno dai familiari per il pranzo. Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15 e 30, la macabra scoperta: il cadavere dell’82enne è stato trovato nei pressi di Ponte Sant’Antonio, all’ingresso di San Severino , all’interno di un lavatoio. Sul posto sono accorsi carabinieri della città settempedana, i vigili del fuoco, il 118, la polizia municipale e il medico legale. Dalle prime ispezioni effettuate da sanitari ed esperti sul posto, l’uomo sarebbe deceduto per affogamento. Tuttavia, resta da capire se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o di un malore. Per chiarire meglio le cause del decesso e la dinamica, è stata disposta un’ispezione cadaverica che si terrà oggi. Sotto choc la comunità settempedana che era stata allertata sui social network della scomparsa dell’82enne. In molti avevano condiviso l’appello lanciato da alcuni famigliari che lo stavano cercando.