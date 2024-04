Malore alla guida, si schianta contro un'auto e muore: il dramma sotto gli occhi del sindaco. «Ha tentato di salvarlo»

Incidente mortale a Farra di Soligo. Un anziano, un 80enne di Mosnigo, frazione di Moriago della Battaglia, è stato colto da malore mentre si trovava alla guida della sua Toyota Rav 4 lungo viale Brigata Mazzini a Col San Martino: prima ha urtato un muretto sul lato destro della carreggiata e poi ha invaso la corsia opposta di marcia finendo per scontrarsi frontalmente contro un'altra vettura, una Opel astra station wagon.

I soccorsi del sindaco

A lanciare l'allarme, scrive il quotidiano Il Gazzettino, è stato il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, che era due auto dietro quella dell'anziano. E' stato lui a soccorrerlo per primo, con a un altro automobilista: insieme lo hanno tirato fuori dall'auto iniziando le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo è risultato vano. I sanitari del Suem 118, arrivati in viale Brigata Mazzini, all'altezza delle scuole medie, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.