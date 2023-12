SANTA MARIA NUOVA Colto da malore, viene rianimato in strada per venti minuti. Attimi di paura ieri mattina a Santa Maria Nuova dove un uomo, ottantenne, si è accasciato a terra di fronte agli occhi attoniti dei passanti. Il fatto è avvenuto intorno alle 11.

La paura

L’anziano, del posto, era uscito di casa per alcune commissioni e dopo essersi recato alla farmacia di piazza Magagnini per l’acquisto di alcuni medicinali, si è sentito male, stramazzando a terra. Immediato il soccorso dei passanti, la piazza pullula di gente a quell’ora, che hanno subito allertato il 112. Tempestivo l’intervento dell’ambulanza infermieristica di Filottrano e dell’automedica di Jesi: i sanitari del 118 hanno rianimato l’uomo, riverso a terra, per circa venti minuti, tramite l’utilizzo del defibrillatore. Quando poi il cuore ha ricominciato a battere, per l’ottantenne è scattata la corsa all’ospedale di Jesi.