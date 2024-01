FALCONARA Resta ricoverato in gravissime condizioni in Rianimazione all’ospedale Urbani di Jesi il 75enne trovato agonizzante da alcune persone che la mattina di domenica 31 dicembre stavano passeggiando lungo la pista ciclabile che costeggia l’aeroporto Sanzio, in via del Fossatello. Il pensionato, residente in un comune del territorio, era privo di sensi all’interno della sua automobile ed era stato colpito da una emorragia cerebrale dopo che, con ogni probabilità, aveva avuto un rapporto sessuale con una persona che non è ancora stata identificata.

Le ricerche

I carabinieri della tenenza di Falconara cercano qualcuno che abitualmente frequenta quella zona, l’area vicina all’aeroporto e sembra che i militari siano sulle tracce di un uomo che potrebbe avere avuto un coinvolgimento diretto nella vicenda. Alcune persone che stavano passeggiando in via del Fossatello domenica mattina si sono trovate di fronte ad una scena drammatica: l’uomo all’interno dell’abitacolo della sua macchina era esanime, tanto che i primi soccorritori hanno subito pensato al peggio ed hanno telefonato immediatamente al 112 ed al 118. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118, della Croce Gialla di Falconara e dell’auto medica proveniente dall’ospedale Montessori di Chiaravalle ed anche i carabinieri che hanno trovato l’uomo denudato ed in gravissime condizioni.

La ricostruzione

E’ praticamente certo che il 75enne avesse consumato nelle ore precedenti, all’interno della sua automobile, un rapporto sessuale con un uomo che frequenta abitualmente quella zona, che però non è stato ancora identificato dalle forze dell’ordine che sono sulle sue tracce. Il pensionato colpito da una grave emorragia cerebrale è stato immediatamente ricoverato all’ospedale regionale di Torrette in condizioni gravissime. Lunedì scorso è stato poi trasportato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi; le sue condizioni restano molto gravi e si teme per la sua vita.