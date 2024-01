San Benedetto, investita da un anziano mentre attraversava sulle strisce: una donna a Torrette in eliambulanza

SAN BENEDETTO È stata investita a San Benedetto mentre stava attraversando sulle strisce portando la sua bicicletta a mano una donna di sessant’anni questa mattina intorno alle 9. È successo in via Mare, nei pressi del sottopasso: un anziano stava viaggiando con la sua 126 e non è riuscito a frenare in tempo, colpendola in pieno.

I soccorsi

La donna è sbalzata cadendo rovinosamente sull’asfalto, e immediatamente il guidatore sotto choc è sceso dall’auto per soccorrerla insieme ad alcuni passanti ed è stato allertato il 118. Il medico ha chiesto l’intervento dell’Eliambulanza per dinamica e per i vari traumi riportati dalla sessantenne, che è stata trasportata ad Ancona.