Falconara, travolto e ucciso da un treno in transito: tragedia sui binari. Circolazione ferroviaria in tilt

FALCONARA - Un tragico investimento è avvenuto poco fa sulla linea ferroviaria Adriatica, all’altezza della stazione di Falconara. Una persona è stata travolta e uccisa da un treno in transito. L’incidente è avvenuto alle 14,20. Dopo le chiamate al 112, sul posto domo intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria. Non c’è stato nulla da fare per salvare la persona investita.

Circolazione in tilt

La circolazione ferroviaria è stata interrotta per consentire gli accertamenti dell’autoritá giudiziaria. Trenitalia informa che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali subiranno ritardi.