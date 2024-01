Investita da un'auto nel centro di San Severino Marche, donna portata all'ospedale di Torrette

SAN SEVERINO - Investimento questa mattina, intorno alle ore 11 circa, in viale Bartolomeo Eustachio, nel centro urbano cittadino. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta sul posto, una autovettura Citroen C2 condotta da un’anziana del posto ha investito una 80enne di San Severino Marche che è rovinosamente caduta a terra. Soccorsa dal personale di un’ambulanza dell’ospedale cittadino è stata trasferita in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette in Ancona. Si stanno visionando anche le telecamere della videosorveglianza urbana per ricostruire la dinamica del sinistro.