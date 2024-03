Incidente choc ad Ancona, il marito fa retromarcia nel parcheggio e investe la moglie (che resta incastrata sotto l'auto): gravissima

ANCONA - Un gravissimo incidente è avvenuto attorno alle 14 in via Totti, nel

parcheggio alle spalle del multisala alla Baraccola. Un pensionato, mentre stava parcheggiando in retromarcia, ha investito la moglie 75enne che era appena scesa dall’auto, andata a finire contro le fioriere.

Incastrata sotto l'auto

La donna è stata schiacciata dalle ruote ed è rimasta incastrata sotto il veicolo. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con l’eliambulanza, l’automedica e la Croce Gialla di Camerano, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. La donna è stata liberata dalla morsa dell’auto e trasferita in volo all’ospedale di Torrette, in gravi condizioni. Al pronto soccorso è stato portato anche il marito, sotto choc.