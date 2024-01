Civitanova, investita da un'auto mentre attraversa la strada: 18enne all'ospedale

CIVITANOVA Investita da un’auto mentre attraversa la strada, una diciottenne finisce in ospedale. L’incidente è avvenuto in via Buozzi a Civitanova, all’altezza dei semafori, a due passi da piazza XX Settembre.

La dinamica

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia, un’auto condotta da una donna ha investito la diciottenne che in quel momento stava attraversando la strada. Sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde. La giovane, che lamentava dolori alle gambe ed era ferita al volto ma è sempre rimasta cosciente, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Non è in pericolo di vita.