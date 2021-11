Assale gli agenti e spacca il vetro dell'auto di servizio con un calcio: 18enne bloccato. Forze dell'ordine circondate

FABRIANO - Finisce in manette la notte brava di un 18enne fabrianese. Tutto è cominciato in un locale di Fabriano, dove sono accorsi i carabinieri per i comportamenti molesti del ragazzo. Ma lui, alla richiesta di documenti, ha dato in escandescenza, scagliandosi contro i militari con insulti e minacce. Caricato in auto. ha rotto il finestrino con un calcio per poter urscire. Sul posto, a supporto, sono intervenuti anche i poliziotti ed alla fine il ragazzo è stato bloccato. Non sono mancati però momenti di tensione, con un assembramento di giovani intorno alle forze dell'ordine.

