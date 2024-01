MALTIGNANO La presenza di cani sulla carreggiata sarebbe la causa dell'incidente che si è verificato ieri mattina lungo il raccordo autostradale dell’A14 in cui sono rimasti feriti i due autisti dei furgoni di un corriere. Per uno dei due conducenti si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette mentre l'altro è stato trasportato al pronto soccorso del Mazzoni.

Lo schianto

Lo schianto si è verificato intorno alle 10 di ieri mattina sulla superstrada Ascoli-Mare in direzione del capoluogo, tra gli svincoli di Maltignano e Folignano. Spetterà ora agli agenti della polizia stradale, giunti sul posto per i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dello schianto e stabilire le eventuali responsabilità ma, stando ad una prima ricostruzione dell'incidente, sembrerebbe che tre cani, dalle campagne vicine, siano riusciti a oltrepassare il guardrail finendo sulla carreggiata tra le auto che sfrecciavano a velocità sostenuta. Alcuni automobilisti che si trovavano a passare in quel momento, hanno accostato e sono scesi dalle auto con l'intenzione di mettere in salvo i cani che erano anche impauriti. In serata uno dei tre cani è stato preso per risalire al proprietario. Nel frattempo, dal centro logistico di Centobuchi due furgoni di un corriere erano partiti per procedere alle consegne dei pacchi adAscoli.

Il tamponamento

Dopo l'uscita di Maltignano l'autista del mezzo che era davanti, resosi conto della presenza dei cani, ha rallentato e attivato le quattro frecce per segnalare il pericolo. Il collega che lo seguiva sull'altro furgone, non è riuscito a frenare in tempo e lo ha tamponato. Lo schianto è stato violento con l'abitacolo del veicolo che ha tamponato che si è accartocciato sul vano di carico di quello che lo precedeva. Sono scattati i soccorsi e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha provveduto a prestare le prime cure. A preoccupare maggiormentele condizioni del ventiseienne - F. C. le sue iniziali - che guidava il furgone che ha tamponato e che ha riportato traumi su tutto il corpo. Tra questi, anche un trauma facciale causato dallo scoppio dell'airbag. Il giovane è stato trasferito a Torrette in eliambulanza. L'altro autista è stato invece trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni dove è stato sottoposto accertamenti che hanno escluso conseguenze serie e già nel pomeriggio ha potuto fare ritorno a casa.