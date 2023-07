Pubblica i video dell'incidente sull'Ascoli-Mare, 19enne ferita grave estratta dalle lamiere: la procura valuta il reato

ASCOLI - Chiede se hanno bisogno di aiuto dopo un incidente ma riprende tutto con un cellulare. Lo schianto è quello avvenuto lo scorso 4 luglio sulla superstrada Ascoli-Mare, zona di Monteprandone, con 5 ragazzi feriti tutti orginari della Valnerina (tra cui una ragazza di 19 anni di Norcia ricoverata in gravi condizioni a Torrette). Uno schianto violento tra un camion e una Clio.

I dettagli dei feriti

Le immagini, poi pubblicate su youtube (che solitamente censura immagini se ritenute crude o sensibili), in cerca visibilità o per vedere solo l'effetto che fa, stanno facendo discutere. Ci sono dettagli dei feriti da censurare (come la ragazza ripresa ancora dentro l'auto, tra le lamiere, con gli amici che la chiamano) sia perché immagini sensibili che per i conoscenti dei ragazzi, con polizia, vigili del fuoco e 118 intenti a lavorare dopo il tamponamento avvenuto con un camion. Una situazione delicata che avrebbe meritato ben altri trattamenti. La procura di Ascoli, da quanto appreso, ha aperto un'inchiesta: sta valutando il reato di diffusione sui social del video.