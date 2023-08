In fiamme un'auto sull'Ascoli-Mare in direzione Ancarano: danni al materiale trasportato

ASCOLI- I Vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti oggi (12 agosto), alle ore 16.15, per un incendio che ha coinvolto una macchina pick-up in corrispondenza del raccordo RA 11 Ascoli-Mare in prossimità dello svincolo per Ancarano direzione mare.

LEGGI ANCHE: Porto Sant'Elpidio, addio a Denis Marziali: lutto alla Croce Verde: «Ci ha donato tanto»

L'intervento

La squadra dei pompieri della centrale è intervenuta con un’autobotte spegnendo l’incendio che aveva già danneggiato il materiale trasportato sul cassone posteriore. Non risultano persone coinvolte dall’incendio. Sul posto anche la Polizia Stradale.