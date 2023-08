Porto Sant'Elpidio, addio a Denis Marziali: lutto alla Croce Verde: «Ci ha donato tanto»

Porto Sant’Elpidio in lutto per la morte di Denis Marziali, 39 anni, volontario alla Croce Verde. Denis si è spento dopo due anni di lotta contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. La sua morte getta nello sconforto una intera città che lo piange, con la Croce Verde in prima linea e tutto il gruppo di via del Palo che ha avuto modo di apprezzare questo volontario per tanti anni, senza mai risparmiarsi, sempre disponibile con tutti, un cuore grande, un altruista.

LEGGI ANCHE: Civitanova, il ramo si stacca e colpisce violentemente la macchina: illeso per miracolo il guidatore

Il ricordo

«Amore di mamma non avrei mai immaginato di poter vivere questo momento, di non averti più tra noi – è il messaggio della mamma Lucilla – lasci un vuoto troppo grande e innaturale. Ti abbiamo tanto amato amore mio, sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri». Da parte della Croce Verde c’è il messaggio di tutto il Consiglio di amministrazione, dei dipendenti e dei volontari che si uniscono al dolore per la perdita «del caro Denis». Volontari che esprimono sentimenti di vicinanza e cordoglio ai familiari. «E’ una tragedia immane – aggiunge il presidente della Croce Verde Ezio Montevidoni – ma resta tutto quello che ha fatto e che ha dato alla Croce Verde, alla città, a chi ne aveva bisogno». Oggi alle 10.30 alla parrocchia di Santa Maria Addolorata alla Corva ci sarà anche la Croce Verde tra i tanti volontari tutti in tuta arancione per dare l’ultimo saluto a Denis. «Un ragazzo speciale, un cuore generoso – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella – la scomparsa di Denis Marziali riempie di tristezza l’intera comunità. Ma il dolore di una perdita così prematura non cancella il bene che ha fatto per gli altri e l’esempio che lascia a tutti noi». Anche l’ex sindaco Nazareno Franchellucci saluta Denis «le persone speciali vivranno per sempre nel cuore di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerle. Buon viaggio Denis. Ci mancherai. A tutta la famiglia le più sentite condoglianze». Il dolore scorre su Facebook, ognuno vuole mettere un punto, vuole dire la sua, vuole manifestare il significato profondo di una grave perdita e la vicinanza alla famiglia.