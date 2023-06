CIVITANOVA - Si rinnova il parco mezzi della Croce Verde. Ieri mattina taglio del nastro per tre nuove ambulanze. La cerimonia si è svolta nei locali della sede di via Aldo Moro dopo un’assemblea ordinaria dei soci. Nell’occasione, illustrato il bilancio sociale 2022 dell’ente. L’acquisto di nuove ambulanze era tra gli obiettivi indicati per l’anno in corso. E si è andati anche oltre (l’intento era di sostituire due mezzi), grazie ad un bilancio in attivo dovuto soprattutto ad attività finanziarie e patrimoniali.

Il presidente, Maurizio Petrucci, ha fornito i dati relativi al 2022. L’ente utilizza 9 ambulanze, di cui 3 di soccorso avanzato Abls, due auto per trasporti a portatori di handicap e uno scooter. Due sono le ambulanze messe a disposizione h 24 all’Asur per le emergenze. Effettuati per il 118 4.852 servizi percorrendo 85.307 km. Sono stati invece 2.812 i trasporti sanitari programmati. Al 31 dicembre scorso, risultano iscritti 1.148 soci (+ 81 rispetto all’anno precedente). Di questi, 203 sono i militi volontari. La Croce Verde occupa 15 dipendenti di cui un impiegato amministrativo e 14 autisti.

Questa la composizione del consiglio direttivo eletto dall’assemblea dei soci il 24 aprile 2022. Maurizio Petrucci è il presidente, Orietta Luciani la vice, Roberto Tosi il tesoriere ed Oscar Monina il segretario. La comandante del corpo militi è Sabina Mancia mentre i consiglieri sono Mauro Fermani, Franco Baldassarini, Eugen Virgil Costache, Giuseppe Caputo, Maria Grazia Marinsalda e Carlo Michilli. Alla cerimonia di ieri hanno preso parte autorità civili e militari di Civitanova. I mezzi sono stati benedetti da don Mario Colabianchi che poi ha celebrato la messa. Per ogni ambulanza, una madrina e un padrino di eccezione che hanno tagliato il nastro: la direttrice dell’Ast di Macerata, Daniela Corsi e due militi, Giorgio Santini e Letizia Bianchini. Tra gli interventi, quello del sindaco Ciarapica. «Un giorno importante per la Croce Verde – ha detto il primo cittadino –, un applauso alla generosità di Civitanova, ai soci e alla buona gestione dell’associazione. Ma un immenso grazie va a questa grande famiglia e ad ogni singolo volontario e dipendente per il tempo, la professionalità e l’umanità che mettono a disposizione ogni giorno».