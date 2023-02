PORTO SANT’ELPIDIO - Dodicimila servizi e 545mila km percorsi in un anno per emergenze 118, automedica, trasporti sanitari, oncologia, emodialisi, visite e assistenza a gare sportive e manifestazioni. E’ stato un 2022 intenso e pieno di soddisfazioni per la Croce Verde che ha festeggiato il 45° ospitando i vertici Anpas nell’assemblea regionale di rinnovo delle cariche.



Il vertice



Vertice che ha portato all’elezione a consigliere di Vittorio Cangini. Motivo di orgoglio per l’associazione è stata anche l’essere riusciti a mantenere la seconda ambulanza operativa h24 che era stato messo in campo nel primo periodo covid e sarà mantenuto nel 2023. Il 2022 rispecchia l’anno precedente, in chilometraggio i volontari hanno fatto 14 volte il giro del mondo! 3.031 soccorsi in ambulanza, 558 in seconda emergenza, 2.214 ore automedica in 276 turni Potes e 100mila ore d’attività del personale. Tanta formazione: 25 serate refresh per soccorritori, 3 corsi per supporto di base, 2 corsi per supporto pediatrico, alcuni corsi hanno coinvolto oltre un centinaio di persone. Un grande lavoro per una grande squadra e un enorme potenziale di risorse umane. Con 10 dipendenti, 4 istruttori e 7 giovani in servizio civile ci sono 315 volontari, 142 soccorritori, 117 autisti, 46 volontari addetti ad altri servizi e 2.815 soci sostenitori. Impegnato anche il gruppo a supporto della popolazione colpita dall’alluvione di settembre. Parco mezzi arricchito della nuova ambulanza Man Tge, l’automedica Seat Tarraco e il pulmino di trasporto Nissan Primastar Bus, oltre alla nuova Nissan Leaf elettrica e la Dacia Sandero alimentata a gas. Nel totale 5 ambulanze 118, altre 5 per servizi secondari, un’automedica, 8 pulmini per trasporto disabili e 8 taxi sanitari.

Il potenziamento

Per il risparmio energetico quest’anno sarà potenziato l’impianto con pannelli fotovoltaici e l’installazione di batterie per stoccaggio energia. In quanto alla formazione, da questo mese riprende l’attività per le manovre di primo soccorso nelle scuole, interrotta a causa della pandemia. Sono stati presi contatti con la dirigente dell’Istituto Urbani per una giornata con le classi quinte. Anche gli insegnanti parteciperanno a un corso certificato. La formazione dei volontari non si è mai interrotta e nei giorni scorsi c’è stato l’incontro sul tema delle comunicazioni in emergenza, sul funzionamento del nuovo numero unico 112 e sul rapporto tra centrale operativa e pubbliche assistenze. Un altro incontro è previsto il 12 febbraio con un ex commissario di polizia formatore, esperto del codice della strada e infortunistica, parlerà degli aspetti legali del soccorso e norme comportamentali di autisti di emergenza.



Il motto



Il 13 febbraio alle 21 partirà il 47° corso base di 1° soccorso al motto “ogni cittadino del mondo può salvare una vita, la vita ricomincia da un battito”. Altre attività nel corso dell’anno riguarderanno la salute del territorio e la cittadinanza, progetti in via di definizione.