Andrea muore a 33 anni in un giardino di Porto Sant'Elpidio: era molto conosciuto in ambito sportivo

PORTO SANT'ELPIDIO - Quando sono arrivati i soccorsi per il giovane non c'era più nulla da fare. Andrea Bottoni, 33 anni, è morto in un giardino pubblico di Porto Sant'Elpidio, nonostante il prodigarsi dei sanitari: il dramma si è consumato nelle scorse ore a Porto Sant'Elpidio dove è scattata la richiesta di aiuto per un ragazzo esanime in uno dei giardini della città. Una volta sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto l'ambulanza della Croce Verde: tutte da chiarire le cause della morte.

LEGGI ANCHE: Morte di Andreea, la verità da una tac: domani le ossa del casolare ai raggi X

Il cordoglio del mondo del Futsal

Bottoni, giocatore di Futsal passato per varie squadre dalla C1 regionale alla Serie D, era molto conosciuto nell'ambiente sportivo.

Ha indossato le maglie di Amatori Stese, Boca Civitanova, Sangiorgio, Futsal Montegranaro, Futsal Sangiustese, Futsal Monturano, Il Faro e Montegranarese. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0Xz7XENunJGh29XbLSM4GSKY4912cDi71mrX9tp1Aab2Ra1aANLoTS8wEjpP27Whl%26id%3D100057206629316&show_text=true&width=500" width="500" height="741" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>