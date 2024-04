PORTO SAN GIORGIO Concerto ieri sera per Le Vibrazioni in piazza Matteotti. L’appuntamento in occasione dei festeggiamenti del patrono ha attirato l'interesse dei fan e dei curiosi, nonostante le condizioni meteo incerte con la pioggia caduta in giornata. Ingresso libero per la data che il Comune di Porto San Giorgio ha regalato alla città con una performance musicale del gruppo italiano.

Il punto

«L'organizzazione sta procedendo bene - aveva dichiarato nella giornata di ieri l'assessore al Commercio Giampiero Marcattili -: siamo solo un po' preoccupati per il freddo. Il palco è coperto». L'area era contingentata per 3mila persone e con la presenza di varchi. Il piano sicurezza è stato messo a punto ormai da settimane, come accade in occasioni importanti come questa, quando ci si aspetta un numero di persone importante. Per l'occasione era stata prevista anche un'area tecnica di parcheggio per i disabili in via Verdi. Con eventi di questa portata aspetti come quello della sicurezza non sono da tralasciare, così come la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, sul posto in maniera massiccia nella serata di ieri ma anche nelle ore precedenti. Tra l'altro era stata anche disposta un'ordinanza del sindaco relativa a restrizioni sulla vendita e sul consumo di bevande, durante il concerto. In vista del concerto, Valerio Vesprini ha deciso di adottare misure al fine di contribuire ad impedire pericoli per l’incolumità pubblica.

L'ordinanza

Pertanto è stata emessa un’ordinanza urgente che ordinava il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico nell’area interessata dallo spettacolo, tra le 18 di ieri e le 3 della notte successivo. L'altro divieto è stato quello di accedere o stazionare nell’area dello spettacolo (piazza Matteotti e viale Buozzi) con bevande in contenitori di vetro, lattine e in metallo o altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico. Restava consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all’interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne contigue. Le condizioni meteo non proprio idilliache e le basse temperature non hanno impedito l’afflusso del pubblico, numeroso fin dal primo pomeriggio. L'esibizione del trio, annunciata un mese fa dall'amministrazione e dagli assessorati al Commercio e alla Cultura, è stata pensata per festeggiare la tradizione cittadina ed arricchire la programmazione prevista nella stagione primaverile.

Il futuro

I festeggiamenti per San Giorgio nei giorni scorsi hanno già visto l’organizzazione della fiera con circa 240 ambulanti e, naturalmente, la tradizionale processione dell’altro pomeriggio alla presenza anche dell’arcivescovo Rocco Pennacchio. Gli appuntamenti lanciano i ponti del 25 Aprile e del Primo Maggio e soprattutto l’estate, nella speranza che torni presto il caldo.