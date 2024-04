PORTO SAN GIORGIO «La festa del patrono è in evoluzione». Così, l'assessore al commercio Giampiero Marcattili, ha sintetizzato l'organizzazione in divenire di un evento che ormai è già stato tutto predisposto, mancano giusto gli ultimi dettagli. Bancarelle in centro, celebrazioni religiose e concerto de Le Vibrazioni il 24 aprile. La festa del patrono di San Giorgio, è uno degli eventi più importanti della città, non solo per l'imponente mole di celebrazioni - sia sacre che profane - ma poiché rappresenta la tradizione della città e di solito coincide anche con il suo risveglio nella bella stagione.

L’organizzazione

La macchina organizzativa è in fermento, è già partita ed è tutta in divenire. La fiera è fissata per domenica 21 aprile, anno dopo anno mostra sempre un grande interesse sia di pubblico che da parte degli ambulanti che espongono la loro merce poiché a detta di tutti, resta sempre una piazza importante e rinomata in tutta la regione. Come ha spiegato l'assessore al commercio, Giampiero Marcattili «stiamo predisponendo il tutto per le celebrazioni del patrono di San Giorgio, a partire dall'organizzazione della fiera. Siamo a buon punto. C'è stata la conferenza dei servizi per accordarci proprio su come gestire la logistica in quel giorno. Abbiamo anche fissato il tragitto per la processione che si svolgerà il 23 aprile e abbiamo stabilito che verrà seguito il tragitto dell'anno scorso, passando quindi dal mare. Poi il 24 aprile ci sarà il concerto che sta prendendo ampia parte della nostra attenzione e stiamo predisponendo il piano sicurezza insieme ai Vigili del fuoco. Ormai, è quasi tutto pronto per quelle date. Da non dimenticare che il 25 aprile presenteremo il campionato nazionale di ginnastica ritmica e ci sarà una cover band in piazza e lo spettacolo pirotecnico. Si continua, dal 26 al 28 con lo Street Food, con gruppi dal vivo e dj. Saranno anche occasioni promozionali come quello della fiera, durante la quale saranno presenti gli artisti per strada a diffondere volantini e brochure relativi agli eventi inserito nel cartellone».

Il mare

«Un mare di primavera che traghetta la stagione fino al prossimo cartellone estivo. Intanto pensiamo al piano sicurezza e alla logistica ma ormai è tutto pronto. Di solito, con le bancarelle superiamo le 200 unità, alle quali vanno aggiunti gli spuntisti che arrivano quella mattina a farsi assegnare le postazioni rimaste libere. Intanto, da questo week end si attendono presenze in città, con le auto d'epoca del Circuito del Piceno che animeranno il centro, la manifestazione è organizzata da Campe e Manovella del Fermano che suscitano sempre molto interesse ed esporranno le vetture coinvolte nella manifestazione rispettivamente, le auto del Campe su viale Don Minzoni e le auto della Manovella su viale Buozzi. Saranno in tutto 50 vetture storiche, provenienti da tutte le regioni».