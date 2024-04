FERMO Il centro di raccolta a Tre Archi? Per il Comitato dei residenti è l'ennesimo affronto al quartiere. Il 22 aprile c'è stata l'assemblea pubblica per l'ecocentro che dovrebbe realizzarsi tra le vie Nenni e Togliatti e hanno partecipato il vicesindaco Mauro Torresi, l'assessore all'Ambiente Alessandro Ciarrocchi, i referenti dell’Asite, consiglieri e comandante dei vigili. I residenti rimarcano il fatto che sia tutta colpa del fallimento del sistema di raccolta con i 5 Ecopoint installati nel 2016 e costati 350mila euro, che dovevano essere rimossi, ripuliti e riposizionati ogni giorno, un progetto - dicono - rimasto solo sulla carta perché il meccanismo della rimozione giornaliera non è stato mai attuato.

Gli investimenti

Gli Ecopoint sono «un monumento all’abbandono, quintali di rifiuti senza tesserino magnetico e abbandonati anche dai residenti di Comuni limitrofi». All’assemblea i toni erano accesi, i residenti hanno evidenziato il degrado, liquami maleodoranti, cumuli di immondizia, sacchi aperti, apertura magnetica inefficiente. «Segnalazioni ignorate – dicono – come disattesi sono stati i solleciti a utilizzare la videosorveglianza per reprimere il fenomeno degli abbandoni». Si fa presente che «si è speso 1 milione tra Ecopoint e videosorveglianza e i risultati non ci sono stati, tanto da prevedere la costruzione di un ecocentro, un ulteriore danno alle casse e all'immagine del quartiere» dice Corta. I residenti hanno chiesto al comandante dei vigili perché è stato soppresso l’ufficio della municipale, che aveva garantito un affiancamento a cittadini e commercio.

«Le risposte sono state disarmanti – dice il Comitato –: ci hanno detto che solo due vigili si occupano di vigilanza ambientale per tutta Fermo e la videosorveglianza è usata solo per i reati». Corta chiede all’amministrazione se è stata fatta un'analisi per l’impatto dell’ecocentro sulla viabilità, se si è calcolato il nuovo flusso previsto e se la valutazione è stata confrontata con il piano urbano del traffico, obbligatorio per un Capoluogo di Provincia.