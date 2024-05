FERMO Una scena che non ci si aspetta di vedere a Fermo, tanto meno in una strada centrale del capoluogo, altamente abitata e transitata da migliaia di veicoli ogni giorno, come viale della Carriera. Eppure, ieri mattina due auto parcheggiate sono state ritrovate appoggiate su dei blocchi di legno e depredate di pneumatici e cerchioni. Vittime del furto una Mercedes ed una Fiat 500 X. Quest’ultima ha riportato anche danni alla carrozzeria, dato che i sostegni poggiati alla base non hanno retto e la vettura è scivolata in avanti.

La reazione

A dir poco stupiti, i proprietari delle due vetture hanno segnalato l’episodio alla polizia di Stato ed una pattuglia è intervenuta sul posto, ieri mattina, per i rilievi del caso. Si cercherà, anche attraverso l’esame delle telecamere di videosorveglianza, di trovare qualche dettaglio utile ad individuare i responsabili. Il blitz degli ignoti è avvenuto nel cuore della notte, tra i residenti nei dintorni nessuna sembra aver notato nulla di anomalo. Eppure, per portare a termine l’operazione, devono essere passati diversi minuti e i ladri debbono aver fatto un po’ di rumore. Come mai proprio quelle due vetture? Forse il piano era di depredare anche altre auto, ma qualche movimento sospetto ha indotto i malviventi ad allontanarsi? O erano partiti mirando proprio quei due veicoli? Difficile trovare una risposta, di certo si è trattato di un episodio più unico che raro, che ha destato stupore tra i residenti e le attività commerciali del quartiere. Anche se, va detto, che un episodio simile era accaduto qualche settimana fa a Macerata. Il business dei pezzi di ricambio per le auto, da rubare per poi piazzare a nero, è piuttosto fiorente e un po’ in ogni zona d’Italia si sono verificati episodi del genere. La speranza è che il caso di via della Carriera rimanga isolato.