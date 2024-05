FERMO Ultime ore, in ventidue Comuni del Fermano, per la presentazione delle liste che darà formalmente il via alla campagna elettorale per le amministrative 2024. Elezioni che si svolgeranno in concomitanza con le Europee, l’8 ed il 9 giugno. Più della metà dei municipi della provincia sono chiamati alle urne, tra numerose conferme, alcune novità, qualche corsa in solitaria e alcune sfide che si preannunciano combattute.

L’attenzione

Occhi puntati in particolare su Monte Urano e Amandola, in entrambi è corsa a tre. Nella cittadina calzaturiera sarà sfida a tre, con l’uscente Moira Canigola che punta al terzo mandato ed a mantenere una delle ultime roccaforti del centrosinistra. Il centrodestra risponde con Andrea Leoni, mentre punta a sparigliare le carte Claudio Moretti con Patto civico per Monte Urano. Sfida a tre sarà anche ad Amandola. Anche qui corre per il tris il primo cittadino uscente Adolfo Marinangeli con Amandola 2030. Se la dovrebbe vedere con Lando Siliquini, già sindaco di Montefortino, candidato del centrodestra e Piergiorgio Lupi, consigliere di maggioranza della coalizione in carica.

L’impegno

A Grottazzolina Alberto Antognozzi, dopo il successo del 2019, lavora per il bis. A sfidarlo il movimento che vince già la palma per il nome più originale di questa tornata elettorale: Il pane e le rose. A Servigliano Marco Rotoni sembra correre senza ostacoli verso la conferma, mentre a Moresco il sindaco uscente Gianfelice Angelini troverà il suo predecessore Massimiliano Splendiani. Duello tra un amministratore in cerca di riconferma ed un ex che ambisce al ritorno anche a Montefalcone Appennino, dove Giorgio Grifonelli, sulla strada per il bis, trova Cesare Milani. In alcune località si cambierà sicuramente. È il caso di Campofilone, dove si chiude l’esperienza di Gabriele Cannella, per raccoglierne l’eredità il confronto sarà tra Stefano Saporiti e Giovanni Feliziani.

L’annuncio

È di questi giorni l’annuncio di Mauro Ferranti, per due mandati alla guida di Montappone, di non ricandidarsi. La coalizione uscente presenta il vicesindaco Mario Clementi. Si chiude intanto a Smerillo il quinquennio di Antonio Vallesi, candidato alla successione Tonino Severini. Anche a Monte Vidon Combatte c’è chi dice stop. Gaetano Massucci si tira indietro, in continuità con la sua amministrazione si candida Massimo Passamonti. Due le liste in corsa, La forza dell’unione e Più forti insieme. Passaggio di testimone a Monte Vidon Corrado. Finisce Giuseppe Forti, si candida Elio Vincenzi. Non molla invece, a Monsampietro Morico, Romina Gualtieri, pronta a proporsi per la quarta volta. Se la vedrà con Andrea Claudi, ingegnere informatico alla guida della lista La betulla.

Le prospettive

A Ponzano di Fermo termina il mandato di Ezio Iacopini, sarà il suo vice Diego Mandolesi a raccoglierne il testimone. Corre per la terza consiliatura a Falerone Armando Altini, c’è fermento per la lista che lo sfiderà. A Torre San Patrizio sarà corsa solitaria per Luca Leoni, a Massa Fermana per Gilberto Caraceni, a Monte Rinaldo per Gianmario Borroni, a Monte Giberto per Giovanni Palmucci ed a Francavilla d’Ete per Nicolino Carolini. Pronto a proseguire anche Pietro Cesetti a Magliano di Tenna. A Lapedona Giuseppe Taffetani troverà sulla sua strada l’ex primo cittadino Mauro Pieroni. Entro la mattinata di oggi la scadenza per la presentazione delle liste con tutti i candudati anche ai posti in Consiglio.