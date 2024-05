FERMO Una carica di oltre 25.000 visitatori ha invaso in questi mesi da dicembre 2023 ad oggi, le sale di Palazzo dei Priori a Fermo che ospitano le due mostre di successo dedicate ai geniali artisti Antonio Ligabue e Giuseppe Pende ed in generale i musei cittadini con il biglietto unico. La grande richiesta ne ha siglato la proroga fino al 2 giugno, per permettere a molti altri di ammirare da vicino le opere di “Spiriti selvaggi. Antonio Ligabue e l’eterna caccia” a cura di Vittorio Sgarbi e Marzio Dall’Acqua e “Giuseppe Pende. Realtà, sogno e visione” a cura di Vittorio Sgarbi.

Le mostre

Le mostre hanno ottenuto grande apprezzamento con un’affluenza in continua crescita proveniente sia dal territorio che da fuori regione come tappa di turismo culturale. Gli stili, i temi e soggetti trattati stanno affascinando sia adulti che bambini, dimostrandosi due mostre adatte anche a famiglie e ragazzi. Animali selvaggi, nature fantastiche, sogno e visione: le mostre di Antonio Ligabue e Giuseppe Pende meravigliano visitatori di ogni età. Notevole anche l’attenzione riservata da parte dei mezzi di informazione regionali e nazionali. Nelle strutture museali della città, in generale, nel lungo ponte dal 25 aprile al 5 maggio ci sono stati 5.035 ingressi (ne sono stati 2.533 nello stesso periodo nel 2023).

Il successo

«Due mostre di successo e ponti che hanno fatto registrare numeri record nei musei della città – ha detto il sindaco Paolo Calcinaro – Fermo che continua ad essere attrattiva con i siti museali e con un patrimonio culturale che in questi giorni è stato apprezzato e ammirato da molti, senza contare il flusso alle due mostre che tanto successo stanno riscuotendo e che vengono prorogate al 2 giugno». «Due ponti (25 aprile e 1 maggio) con numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno, 25mila ingressi nelle nostre strutture museali dall'apertura della mostra a dicembre fino ad oggi: i numeri parlano da soli - ha detto l'assessore alla cultura Micol Lanzidei - e danno la fotografia esatta di come i nostri musei rappresentino la carta d'identità culturale della città, il principale biglietto da visita, in grado di attrarre visitatori in numero sempre maggiore, che vogliono conoscere Fermo e rimanerne ammaliati dalla bellezza». Per agevolare meglio gli ingressi e le notevoli richieste di visita, durante tutti i fine settimana (sabato e domenica) sarà garantito orario continuato per le mostre dalle ore 10 alle 19. Il biglietto delle mostre include l'ingresso al circuito museale di Fermo, composto da diversi spazi culturali (ingresso con orario ordinario compreso il weekend 10-13/15.30-18): Palazzo dei Priori, Cisterne Romane, Musei Scientifici di Palazzo Paccaroni, Museo Diocesano, Museo Civico Archeologico, Teatro dell’Aquila, Terminal Mario Dondero e Museo Archeologico di Torre di Palme. Domenica 18 maggio, per la Notte dei Musei, è in programma la visita animata “Belve sulla pelle”, insieme con la pluripremiata body painter fermana Lucia Postacchini che dipingerà ispirandosi alle tele di Ligabue.